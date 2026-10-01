02 Октября 2026
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Образование Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские депутаты на сессии ЗСК рассмотрели законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО в крае

Депутаты ЗСК рассмотрели в первом чтении изменения в закон «Об образовании в Краснодарском крае». Министр образования и науки края Сергей Пронько сообщил депутатам, что предлагаемые поправки направлены на реализацию Указа Президента РФ «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации».

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В частности, предлагается закрепить положения, устанавливающие меры поддержки для детей участников специальной военной операции, которые касаются обеспечения одноразовым бесплатным питанием обучающихся государственных образовательных организаций, осваивающих программы начального, основного и среднего общего образования, а также получающих среднее профессиональное образование по очной форме обучения. Также дети данной категории граждан получат право на бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях края. Кроме этого, дети участников СВО будут иметь право зачисления в первоочередном порядке в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в том числе в группы продленного дня. При этом участники СВО будут частично освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в государственных общеобразовательных организациях.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе обсуждения отметил, что, несмотря на существующие сложности с бюджетом, в крае будет продолжена социальная поддержка определенных категорий граждан и в приоритетном порядке участников СВО и членов их семей. 

Комментируя принятый законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что предложенные к рассмотрению поправки в региональный закон об образовании направлены на закрепление в правовом поле дополнительных преференций для наших бойцов и их близких.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Именно социальная защищенность семей военнослужащих дает каждому из ребят уверенность в том, что пока он отстаивает интересы страны на передовой, государство делает все возможное для формирования стабильного настоящего и будущего его близких.Напомню, принимаемые нами решения по поддержке участников СВО – лишь часть государственной стратегии в данном вопросе. Ее выполнению мы будем следовать и в дальнейшем», – сказал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, зск, участники сво и члены их семей, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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