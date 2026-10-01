02 Октября 2026
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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламентарии Кубани одобрили введение регионального контроля за продажей вейпов

Одним из ключевых вопросов состоявшейся очередной сессии ЗСК стало внесение изменений в уже действующий на Кубани закон об отдельных видах регионального контроля. В частности, было предложено установить новый вид контрольных мероприятий за  розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов в крае.

Документ представил председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко. Парламентарий  пояснил ,что подготовка законопроекта обусловлена необходимостью приведения краевой нормативной правовой базы в соответствие с федеральной. Как известно, в июне этого года Владимир Путин подписал закон, дающий субъектам право контролировать деятельность торговых точек, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию, а также самостоятельно запрещать продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Согласно предлагаемым поправкам, к предмету регионального госконтроля будет, в частности, отнесено соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований к розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

По итогам голосования депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.

Подводя итоги решения по этому вопросу, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в последние несколько лет тема вейпов стала одной из наиболее обсуждаемых в обществе. В то же время руководитель ЗСК акцентировал - тот факт, что вопрос контроля за реализацией табачной и никотинсодержащей продукции был поднят на самом высоком уровне и в конечном счете вылился в отдельный федеральный закон, сам по себе свидетельствует о серьезных намерениях государства навести порядок в данной сфере и перевести процесс в строгое правовое русло.

«Мы задействуем любой законодательный инструмент для реализации госполитики в сфере здоровьесбережения, важность которой неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин. Контроль за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований к розничной продаже, в том числе электронных систем доставки никотина, если пока и не поставит окончательную точку в публичном споре по поводу вейпов, то, по крайней мере, сделает рынок прозрачнее и ощутимо сократит число его игроков. Соответственно, количество соблазнов купить электронную сигарету и на первый взгляд безобидно подымить у нашей молодежи поуменьшится», - сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он также добавил, что любое законодательное решение, затрагивающее интересы общества и бизнеса, в целях предотвращения дисбаланса должно быть тщательно и глубоко проработано. Вместе с тем, уточнил руководитель Заксобрания, если на одной чаше весов разместить аргументы в пользу развития предпринимательства, занятого в реализации табачной и никотиносодержащей продукции, а на другой - социальную значимость вносимых в законодательство изменений, то перевес обоснованно сместится в пользу абсолютного государственного приоритета - здоровья людей и, в первую очередь, молодежи.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, вейпы


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