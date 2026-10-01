Депутаты ЗСК приняли решение, которое позволит кубанским участники СВО бесплатно заниматься в государственных физкультурно-спортивных организациях

О внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае» на сессии ЗСК доложил заместитель министра спорта региона Кирилл Липчиу.

Он сообщил депутатам, что проект данного нормативного правового акта разработан в целях реализации Указа Президента РФ от 15 мая 2026 года № 327 «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации» и Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

В частности, проектом документа предусмотрено предоставление участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей льгот при посещении государственных физкультурно-спортивных организаций и физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Краснодарского края. Также детям и лицам, находящимся на иждивении участников СВО, предоставляется право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта.

Принимавший участие в работе сессии ЗСК Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заверил, что, несмотря на вызовы сегодняшнего дня, край будет продолжать поддерживать социальную сферу региона - строить новые объекты, расширять меры поддержки граждан, особо уделяя внимание участникам СВО и их семьям.

Комментируя рассматриваемый вопрос, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что меры поддержки, предоставляемые сегодня участникам СВО и членам их семей, давно вышли за рамки разовой помощи и стали частью системной государственной политики. Это, уточнил Юрий Бурлачко, подтверждается не только количеством принятых федеральных законов, которое уже превысило 160, но и качеством их проработки.

По мнению председателя ЗСК, эти же критерии - масштаб и отсутствие формального подхода при подготовке документов - можно с уверенностью применить и к Краснодарскому краю, где, как было замечено, максимально оперативная адаптация нормативной правовой базы под нужды бойцов и их родных перешла в категорию ключевых приоритетов деятельности органов власти с самого начала специальной военной операции.

«Объективности ради стоит сказать, что Кубань входит в число тех субъектов РФ, где преференции для участников СВО действуют практически во всех сферах. Тем не менее отдельные направления по-прежнему остаются неохваченными. Но это вопрос времени, поскольку практически ни одно пленарное заседание краевого парламента не обходится без принятия решений, направленных на обустройство быта ребят, их социальную защищенность. Сегодняшняя инициатива Губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева о внесении изменений в региональное законодательство как раз закрывает одну из важных позиций в нашей совместной работе по дополнительной поддержке участников СВО и их близких.Бесплатный доступ к спортивной инфраструктуре края и соответствующая льгота для детей военнослужащих при посещении ими занятий по дополнительным общеобразовательным программам в области спорта - не просто серьезное подспорье в восстановлении и укреплении здоровья, но и ощутимая экономия семейного бюджета», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также руководитель краевого парламента заметил, что чувство полной социальной защищенности участникам СВО дает не помощь в отдельно взятом сегменте, а комплексный подход к выстраиванию на Кубани системы их поддержки. Поэтому ее дальнейшее совершенствование - первоочередная цель краевых парламентариев.