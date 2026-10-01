Кубанский парламент принял обращение к председателям Правительства РФ и Государственной Думы

Одним из вопросов повестки дня 87 сессии ЗСК было рассмотрение обращения депутатов Законодательного Собрания к председателям Правительства России Михаилу Мишустину и Государственной Думы Вячеславу Володину о необходимости принятия мер в части корректировки правового регулирования вопросов строительства (реконструкции) объектов капстроительства в зонах затопления и подтопления.

Докладчиком по этому вопросу выступил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. Он сообщил, что федеральным законом о внесении изменений в Водный кодекс РФ, вступившим в силу с 4 августа этого года, запрещается любая деятельность по строительству и освоению земельных участков, находящихся в зонах затопления и подтопления, за исключением строительства сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Депутат отметил, что на данный момент, согласно сведениям из ЕГРН на территории Краснодарского края в границах населенных пунктов в зоне подтопления расположено более 0,5 млн участков, которые при выполнении разработанных рекомендаций могли бы осваиваться в целях строительства (реконструкции) объектов капстроительства. Однако в связи с принятием Федерального закона их освоение для этих целей невозможно.

Также Александр Джеус добавил, что под запрет нового строительства и реконструкции попали все имеющие ключевое значение для жизнедеятельности линейные объекты (дороги, водо-, газо-, трубопроводы, линии ЛЭП), возведение которых осуществляется в том числе в рамках и во исполнение национальных проектов России, поскольку такие объекты всегда проходят через зоны затопления и подтопления.

Учитывая все это, комитет ЗСК подготовил проекты постановлений, сказал парламентарий.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятые депутатами решения, подчеркнул, что в обращениях парламентарии просят разделить правовое регулирование в вопросах строительства в зонах затопления и подтопления, освоения расположенных там участков и предлагают, в частности, предусмотреть в зонах подтопления возможность возведения и реконструкции объектов капстроительства при условии разработки и выполнения всех положенных мероприятий по их защите от негативного воздействия вод и водоотведению.

«Данная мера позволит регионам решить ряд проблем, связанных с использованием расположенных в зонах подтопления участков для достижения важных инфраструктурных и социальных целей. В Краснодарском крае, к примеру, такие территории расположены во многих населенных пунктах, что само по себе возводит поднятый нами вопрос в ранг особой важности. Его решение позволит снизить определенный градус напряженности в обществе, связанный с многочисленными обращениями жителей Кубани по вопросу разъяснения порядка применения положений вступившего в силу Федерального закона», – отметил Юрий Бурлачко и добавил, что в ходе прошедшей избирательной кампании на встречах коллег, кандидатов в депутаты Государственной Думы, данный вопрос поднимался населением неоднократно.

Губернатор региона подчеркнул: «Я уверен, что на уровне Правительства, Государственной Думы ваше обращение будет рассмотрено, и здесь, безусловно, будет принято то решение, которое будет объективным, правильным и, на самом деле, отвечающим интересам всех».