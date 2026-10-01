Депутаты ЗСК приняли решение о расширении полномочий краевого профильного управления в части защиты памятников истории и культуры

Одним из вопросов, который рассмотрели депутаты ЗСК на очередной сессии, было решение сессии о приведении в соответствие с федеральным законодательством нормативного правового акта о расположенных на территории региона объектах культурного наследия (ОКН).

Документ на рассмотрение представил председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Он сообщил, что, в частности, предлагается расширить полномочия краевого управления по госохране ОКН, отнеся к ним в том числе создание научно-методического совета по сохранению и государственной охране памятников истории и культуры, а также предоставление разрешения на проведение научно-технических и изыскательских работ по оценке сохранности историко-культурной ценности объектов культурного наследия разных категорий.

По итогам обсуждения закон был принят депутатами в двух чтениях.

Юрий Бурлачко, руководитель кубанского парламента, резюмируя рассмотрение вопроса, констатировал, что историческое наследие Кубани, начиная еще от эпохи палеолита и заканчивая современностью, относится к тем невосполнимым ресурсам, которые ввиду своей уникальности нуждаются в особой защите со стороны государства. По мнению председателя ЗСК, у Краснодарского края есть все основания для проведения связанной с этим работы последовательно и на системной основе.

«Почти 20 тысяч расположенных на территории региона памятников истории и культуры - не просто масштабный бесценный фонд. Это прежде всего высокая ответственность органов государственной власти и местного самоуправления, обязывающая принимать максимально взвешенные решения в вопросах бережного обращения с историческим наследием и обеспечивать его сохранность для будущих поколений. Сегодняшние поправки в краевое законодательство - еще один правовой механизм, повышающий эффективность предпринимаемых на региональном уровне мер по защите объектов культурного наследия, их изучению, а также созданию условий для рационального использования таковых в просветительских, туристских и иных общественно значимых целях», - заключил Юрий Бурлачко.