Парламентарии Кубани одобрили проект соглашения с коллегами из Республики Северная Осетия – Алания

В ходе заседания ЗСК кубанские депутаты приняли постановление «О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Краснодарского края и Парламентом Республики Северная Осетия – Алания».

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань проинформировал парламентариев, что соглашение направлено на укрепление межпарламентских связей между регионами предполагает обмен опытом в области законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля.

Согласно текста документа, стороны намерены развивать взаимодействие по следующим основным направлениям: планирование и совершенствование деятельности в области законодательного обеспечения социально-экономического развития Краснодарского края и Республики Северная Осетия – Алания, сотрудничество в реализации национальных проектов, а также в области государственного строительства и местного самоуправления, обсуждение поступающих проектов федеральных законов, подготовка и обсуждение проектов федеральных законов, разрабатываемых для внесения в Государственную Думу РФ в порядке реализации права законодательной инициативы.

По итогам принятия документа председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что дальнейшее совершенствование федерального законодательства во многом зависит от активности субъектов в части нормотворчества. И в этом отношении ЮРПА, в состав которой в качестве ассоциированного члена вот уже почти 16 лет входит парламент Северной Осетии, выступает консолидирующим механизмом, авторитетной площадкой, объединяющей голоса регионов юга страны.

«У Краснодарского края и Республики Северная Осетия-Алания нет общей географической границы, но при этом существует целый ряд общих целей в плане развития смежных и крайне важных для двух регионов направлений, начиная от сельского хозяйства и туризма и заканчивая охраной окружающей среды и транспортной логистикой. Одобренный сегодня на сессии проект соглашения заложит основу для дальнейшего сближения наших регионов и укрепления добрососедских отношений, позволит выстраивать системный диалог по обмену опытом в законотворческой деятельности, в том числе на площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации», – сказал Юрий Бурлачко.