Депутаты в ходе сессии ЗСК приняли ряд решений по кадровым вопросам

В ходе состоявшегося 87-го пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли ряд кадровых решений.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проинформировал парламентариев о том, что избирательная комиссия Краснодарского края постановлением от 31 июля 2026 года зарегистрировала депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 7 созыва Бобылеву Юлию Владимировну.

Справка. Юлия Бобылева родилась в Якутске. Основала и возглавила в Краснодаре автономную некоммерческую организацию социальной интеграции и реабилитации людей с инвалидностью «Интеграция». С 2022 года эта организация оказывает помощь участникам специальной военной операции.

Юрий Бурлачко поздравил Юлию Бобылеву со вступление в новый статус.

Депутаты удовлетворили заявление Юлии Бобылевой о включении ее в состав комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Также в ходе заседания было приняьо постановление «О досрочном прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края И.С. Брагарника, Г.А. Головченко, А.В. Штаничева и о признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) Законодательного Собрания Краснодарского края».

Проект документа представил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Решение было предложено принять на основании поступивших заявлений Игоря Брагарника, Галины Головченко и Алексея Штаничева с учетом решений соответствующих избирательных комиссий и в связи с избранием в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

От лица кубанских парламентариев Юрий Бурлачко поздравил избранных в Госдуму от Краснодарского края депутатов с победой на выборах.

