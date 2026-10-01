На первой в новом парламентском году сессии ЗСК депутаты утвердили новую краевую госпрограмму

В состоявшемся под председательством Юрия Бурлачко очередном пленарном заседании ЗСК приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор края Виктор Винецкий, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Это была 87-я по счету в седьмом созыве ЗСК сессия и первая в текущем парламентском году. В повестке дня было около 40 вопросов, касающихся регулирования правоотношений в отраслях экономики и сферах жизни края.

Одним из первых депутаты рассмотрели проект региональной государственной программы «Молодежь Краснодарского края». Представлял документ руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев.

Целью программы заявлено формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодых людей, программа направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию, воспитание ответственных и патриотичных граждан Кубани. Период реализации программы 2027-2030 годы, предусмотрен общий объем финансирования в размере порядка 3,5 млрд рублей.

Председатель ЗСК акцентировал, что принятие адресно-ориентированной госпрограммы позволит аккумулировать имеющиеся в крае ресурсы и обеспечить максимальную эффективность уже действующих в субъекте механизмов поддержки юношей и девушек, раскрытия потенциала и способствовать их самоопределению в жизни.

«Сегодня в обществе все чаще звучат призывы к продвижению традиционных ценностей именно в молодежной среде. Я бы даже сказал, что в этом отношении в России сформировался устойчивый государственный тренд. Наши школьники, студенты, выпускники вузов, молодые специалисты - все те, кто, по сути, только начинает свой большой путь - наиболее чувствительная ко всякого рода деструктивным информационным воздействиям категория жителей края, в том числе со стороны целенаправленной западной пропаганды. И если вовремя не перенаправить в нужное русло колоссальную энергию нашей молодежи, ее талант и амбициозность в достижении целей, этим не преминут воспользоваться те, кому выгодно ослабить нашу страну. В Краснодарском крае живут свыше полутора миллионов молодых людей. И для построения будущего Кубани важен каждый из них», - подчеркнул Юрий Бурлачко.