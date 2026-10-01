01 Октября 2026
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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

На первой в новом парламентском году сессии ЗСК депутаты утвердили новую краевую госпрограмму

В состоявшемся под председательством Юрия Бурлачко очередном пленарном заседании ЗСК приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор края Виктор Винецкий, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Это была 87-я по счету в седьмом созыве ЗСК сессия и первая в текущем парламентском году. В повестке дня было около 40 вопросов, касающихся регулирования правоотношений в отраслях экономики и сферах жизни края.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Одним из первых депутаты рассмотрели проект региональной государственной программы «Молодежь Краснодарского края». Представлял документ руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев.

Целью программы заявлено формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодых людей, программа направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию, воспитание ответственных и патриотичных граждан Кубани. Период реализации программы 2027-2030 годы, предусмотрен общий объем финансирования в размере порядка 3,5 млрд рублей.

Председатель ЗСК акцентировал, что принятие адресно-ориентированной госпрограммы позволит аккумулировать имеющиеся в крае ресурсы и обеспечить максимальную эффективность уже действующих в субъекте механизмов поддержки юношей и девушек, раскрытия потенциала и способствовать их самоопределению в жизни.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Сегодня в обществе все чаще звучат призывы к продвижению традиционных ценностей именно в молодежной среде. Я бы даже сказал, что в этом отношении в России сформировался устойчивый государственный тренд. Наши школьники, студенты, выпускники вузов, молодые специалисты - все те, кто, по сути, только начинает свой большой путь - наиболее чувствительная ко всякого рода деструктивным информационным воздействиям категория жителей края, в том числе со стороны целенаправленной западной пропаганды. И если вовремя не перенаправить в нужное русло колоссальную энергию нашей молодежи, ее талант и амбициозность в достижении целей, этим не преминут воспользоваться те, кому выгодно ослабить нашу страну. В Краснодарском крае живут свыше полутора миллионов молодых людей. И для построения будущего Кубани важен каждый из них», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, сессия зск, госпрограмма, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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