Свердловское правительство хочет ограничить рост платы за ЖКХ с июля 2027 года

Правительство Свердловской области собирается ограничить рост платы за услуги ЖКХ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По действующему законодательству, решение об изменении размера платы за коммунальные услуги принимает Правительство РФ, а регион направляет свои предложения в ФАС России. Свердловское правительство предлагает ограничить рост размера платы за ЖКХ с 1 июля 2027 года не более чем на 15%.

"Предложенный индекс изменения платы сформирован на основе объективных макроэкономических показателей, определяемых Министерством экономического развития РФ в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", - пояснили в департаменте.

После утверждения соответствующих величин в декабре 2026 года для всех муниципалитетов Свердловской области будут установлены предельные индексы изменения платы жителей на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ пересмотрело предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение было подписано 24 сентября, спустя несколько дней после выборов депутатов Госдумы. Изменения затронули сразу шесть регионов.

Также с 1 октября в России второй раз за год поднимут тарифы на коммунальные услуги.