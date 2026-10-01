Патрушев: Путин дал поручения по обеспечению безопасности Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

"Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются", — сказал Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова применить весь арсенал средств, вплоть до ядерного оружия, если НАТО попытается отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. В дипмиссии отметили, что за последние месяцы интенсивность учений НАТО у российских границ достигла пика. В частности, маневры Gallant Boar 2026 были восприняты Москвой как отработка сценария нападения на Калининград.