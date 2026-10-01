Приставы "заморозили" незаконную стройку на берегу озера в Екатеринбурге

Судебные приставы приостановили стройку спорных объектов на озере Шарташ в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Ранее приставам поступил исполнительный лист о запрете продолжать стройку на земельном участке по адресу Проезжая, 35 и 37. Речь идет о гражданском деле по иску городской администрации к двум гражданам о признании постройки самовольной. Уже на месте должникам вручили постановление, сообщили о требовании немедленно прекратить работы на участке и опечатали входные группы и ворота.

Должникам также разъяснили, что в случае неисполнения решения суда, будет вынесено постановление уже о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, их привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст.17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".