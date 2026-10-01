05 Октября 2026
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Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Приставы "заморозили" незаконную стройку на берегу озера в Екатеринбурге

Судебные приставы приостановили стройку спорных объектов на озере Шарташ в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Ранее приставам поступил исполнительный лист о запрете продолжать стройку на земельном участке по адресу Проезжая, 35 и 37. Речь идет о гражданском деле по иску городской администрации к двум гражданам о признании постройки самовольной. Уже на месте должникам вручили постановление, сообщили о требовании немедленно прекратить работы на участке и опечатали входные группы и ворота.

Замороженная стройка здания по ул. Проезжая, 37 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Должникам также разъяснили, что в случае неисполнения решения суда, будет вынесено постановление уже о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, их привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст.17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

Теги: Екатеринбург, Шарташ, улица Проезжая, приставы, стройка


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