В Тюмени перед судом предстанет директор частного детского сада, из которого ушёл трёхлетний ребёнок

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении директора частного детского сада. Об этом сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

48-летнюю женщину обвиняют по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, если речь идёт об услугах для детей до шести лет.

По версии следствия, обвиняемая ненадлежащим образом организовала присмотр за детьми. В результате утром 13 апреля 2026 года трёхлетняя воспитанница детского сада осталась без внимания сотрудников и самостоятельно вышла с детской площадки у дома №56 по улице Федюнинского через незакрытые металлические ворота. Девочка оказалась в опасной ситуации, оставшись без присмотра взрослых.

Ребёнка заметили прохожие и вернули родителям. Негативных последствий удалось избежать.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.