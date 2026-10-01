В России боец Нацгвардии Украины получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя

В России оператор группы сбора и обработки информации отделения технических средств разведки 12 бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины Александр Юрченко получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя.

Преступление совершено в марте 2022 г. Юрченко находился на наблюдательной позиции, расположенной вблизи строения № 1 "А" по улице Граверная в Мариуполе. Увидев невооруженного мужчину, военный расстрелял его из автомата Калашникова.

От ран пострадавший умер на месте. Юрченко полагал, что мирный житель не поддерживает действия киевского режима. Приговор – 21 год колонии строгого режима, сообщает СКР.