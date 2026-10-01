Минэкономразвития окончательно определило список подконтрольных маркетплейсов

Минэкономразвития опубликовало итоговый реестр цифровых платформ, которые должны соблюдать требования закона о платформенной экономике. В список вошли 13 компаний, а маркетплейс Joom ("Джум Маркет") из него исключили. Документ разместили на сайте ведомства.

"Джум Маркет" управляет маркетплейсом Joom - он появился в Латвии и работает в России и странах СНГ. Компания-владелец - ООО "Интернет проекты", она зарегистрирована в Ереване.

В июле министерство показывало предварительный список из 12 платформ. Тогда Joom через "Джум Маркет" был единственной иностранной площадкой, остальные 11 - российские: Avito, Delivery Club, Lamoda, Ozon, Wildberries, "Купер", "Магнит Маркет", "Яндекс Маркет", "Яндекс Go", "Яндекс Еда" и "Яндекс Путешествия".

При утверждении финального перечня вместо Joom в реестр добавили российского оператора AliExpress. Раньше этой платформы в списке не было.

С 1 октября заработал закон о платформенной экономике. Теперь площадки обязаны проверять продавцов, заранее сообщать партнерам об изменениях условий и скидок, настраивать досудебное решение споров и помогать покупателям связываться с продавцами по вопросам возврата товаров.

Чтобы попасть в реестр, у платформы должна быть среднесуточная аудитория не меньше 100 тысяч российских пользователей за прошлый год. Еще нужно либо не менее 10 тысяч партнеров, которые провели хотя бы одну сделку за год, либо общий объем сделок больше 50 миллиардов рублей.

Ранее Минэкономразвития предложило новые меры контроля за маркетплейсами: продавцы смогут фиксировать минимальную цену товара и заранее блокировать участие своих товаров в акциях площадки (при этом персональные скидки покупателя сохранятся), а за навязывание скидок или дискриминацию продавцов платформы будут штрафовать на 100-400 тысяч рублей.