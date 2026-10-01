19 российских лыжников и сноубордистов получат нейтральный статус на сезон 2026/27

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дала нейтральный статус 19 российским атлетам. Теперь они смогут принять участие в международных соревнованиях сезона‑2026/27 - об этом сообщила пресс‑служба федерации.

Всё стало возможно после того, как в сентябре FIS изменила правила допуска: из регламента убрали пункт, который не позволял получать нейтральный статус спортсменам из обществ ЦСКА, "Динамо" и других структур, связанных с силовыми ведомствами.

В список допущенных вошли: в лыжных гонках - Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков; в сноуборде - Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова и Мария Валова; в прыжках на лыжах с трамплина - Данил Садреев, Евгений Климов, Илья Маньков, Михаил Назаров и Константин Николаев; во фристайле - Максим Сенкевич.

Совет FIS еще в начале сентября одобрил возвращение российских спортсменов к зимним стартам - так завершился период отстранения, который длился с марта 2022 года.