Великобритания вновь расширила санкции против России

Великобритания расширила на 31 позицию санкционный список в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Так, санкции введены против президента Южной Осетии Марата Камболова и его предшественника, а ныне - советника президента РФ Алана Гаглоева, бывшего заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева.

Также под санкциями оказался председатель "Движения первых" Артур Орлов и главы ряда региональных отделений организации. Помимо этого, рестрикции введены в отношении чиновников и военнослужащих из Запорожья, Херсонской области, сотрудников ФСБ России.

В список включены новый российский газовоз "Алексей Косыгин", а также газовозы "Петр Столыпин" и "Константин Посьет", компания Novatek Gas and Power Asia.