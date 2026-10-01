Штрафы за хулиганство, курение и алкоголь хотят сильно повысить

Власти предложили заметно увеличить штрафы по 29 статьям КоАП. В список нарушений, за которые хотят назначать более крупные взыскания, вошли распитие алкоголя в общественных местах, курение там, где это запрещено, и мелкое хулиганство. В кабмине считают, что нынешние штрафы уже не работают: они не соответствуют нынешней экономике и слабо удерживают людей от нарушений.

Суммы планируют поднять в несколько раз. За курение, алкоголь в неположенных местах и появление на улице в нетрезвом виде хотят штрафовать на 1-3 тыс. рублей. За мелкое хулиганство наказание может вырасти до 1-2 тыс. рублей, а за отказ выполнять требования полицейского - до 7,5 тыс. рублей. Еще хотят строже наказывать за проживание без паспорта: штраф составит 4-6 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 6-10 тыс. рублей.

По данным Минздрава РФ за июль 2026 года, меньше всего курильщиков - в Чеченской Республике (0,37 % жителей старше 18 лет), следом идут Калмыкия (1,46 %) и Краснодарский край (4,4 %); невысокие показатели также отмечены в Ингушетии (5,98 %), Дагестане (8,83 %) и ДНР (9,15 %).