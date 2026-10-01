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Фото: Накануне.RU

Посол Израиля объяснил, почему лётчик напал на пилота Flydubai

Посол Израиля в России Одед Йосеф объяснил, почему лётчик напал на пилота Flydubai.

"У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая – напасть на израильтян. Вторая – подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья – поставить под угрозу безопасность гражданской авиации", - сказал Радио РБК Йосеф.

Трагедия разыгралась на борту самолёта 30 сентября. Подрались пилоты из Омана и ОАЭ. В итоге два пилота - граждане России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из ОАЭ в Израиль - помогли экипажу посадить самолёт в Саудовской Аравии.

Теги: Flydubai, самолет, лётчик, пилот


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