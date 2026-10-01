Перми и Чусовому спишут 142,3 миллиона рублей по бюджетным кредитам

Правительство Пермского края приняло решение списать задолженность по бюджетным кредитам для Перми и Чусовского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. Эти кредиты обеспечивались средствами из федерального бюджета. Общая сумма списания составит 142,3 млн рублей - столько в 2025 году было направлено на мероприятия в сфере ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Механизм списания долгов муниципалитетов перед краем выстроен по аналогии с федеральным. Кроме того, по примеру Федерации был перенесён срок погашения одной трети задолженности по таким кредитам — с 2026 на 2030 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Благодаря этому решению Пермь и Чусовской округ смогут отложить выплату кредита на сумму 76,1 млн рублей.

Также планируется списать задолженность Перми и Чайковского городского округа на общую сумму 1,3 млрд рублей. Речь идёт об объёме поступлений дополнительных налоговых доходов в краевой бюджет от реализации инвестиционных проектов на этих территориях.