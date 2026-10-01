01 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В России стало на четверть меньше олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

В России уменьшился список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы. Соответствующий приказ Минобрнауки размещён на портале правовой информации.

О нём высказалась советник президента России Елена Ямпольская. По мнению политика, некоторые проблемы нынешней приемной кампании в вузы были связаны "с огромным количеством олимпиад и их победителей и призёров, которые вступали в конкуренцию с детьми, которые получили наивысшие баллы в ходе ЕГЭ". Ямпольская напомнила, что уже высказывалась за то, чтобы "провести ревизию таких олимпиад и сократить этот список".

"Минобрнауки России так и поступило. Вчера (в среду) Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-27 учебный год. Количество олимпиад теперь не 83. Оно сокращено более чем на четверть, их 60. Это не может не радовать", — приводит "Интерфакс" слова Ямпольской.

Как мы сообщали ранее, итоги приемной кампании-2026 оказались неожиданными для многих — сотни стобалльников, которые готовились к ЕГЭ годами и нанимали репетиторов, остались без бюджетных мест в ведущих вузах, потому что их заняли победители олимпиад, получившие право на поступление без экзаменов. В МГИМО олимпиадники заняли более половины — 57% бюджетных мест, в МФТИ — 53%, а в РУДН они полностью закрыли 17 направлений, и проходные баллы для тех, кто сдавал ЕГЭ, выросли настолько, что поступление на бюджет стало практически невозможным. Даже несколько 300 балльников не смогли поступить на бюджетные места.

Теги: Олимпиада, поступление, вуз


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