Семь из девяти показателей пригодности Земли для жизни сильно нарушены - исследование

Разрушительная деятельность человека делает Землю все менее пригодной для жизни. Семь из девяти ключевых показателей пригодности Земли для жизни достигли наихудших значений за все время наблюдений. Такие выводы сделала Научная лаборатория по исследованию пределов устойчивости планеты при Потсдамском институте изучения климатических изменений в Германии, пишет Scientific American.

В 2023 году были нарушены шесть показателей. Теперь к ним добавилось закисление океана. Ученые оценивают текущее состояние окружающей среды, отталкиваясь от доиндустриального уровня середины XIX века. Все, что выходит за рамки тех времен, считается зоной повышенной опасности. На 70% в атмосфере стало больше углекислого газа. Климат теплеет. ООН уже признала, что удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градусов, как того требовало Парижское соглашение, практически невозможно.

Отдельная проблема — океан. Его закисление губительно для кораллов и моллюсков. Это бьет не только по биоразнообразию, но и по питанию людей. Из-за массового применения удобрений в реки и моря попадает много фосфора и азота, а частицы пластика аккумулируются в пищевых цепочках, нарушая их работу и приводя к заболеваниям организмов.

Пока только два из девяти пределов устойчивости планеты остаются ненарушенными: истощение озонового слоя и аэрозольное загрязнение атмосферы, говорится в докладе.