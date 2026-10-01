На главу Нацбанка Украины завели уголовное дело - депутат Рады

Над главой Нацбанка Украины (НБУ) Андреем Пышным сгущаются тучи: против него возбуждено уголовное дело. Причиной стали показания, данные парламентской временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности. Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

В центре скандала — назначение Василия Веселого в "Сенс Банк". Бывший руководитель набсовета банка Шевки Аджунер утверждает, что кандидатуру Веселого ему навязал лично Пышный. Глава НБУ, в свою очередь, категорически отрицает причастность к этому кадровому решению. Поскольку показания сторон разошлись, комиссия передала дело в правоохранительные органы, а те открыли уголовное производство по факту дачи заведомо ложных показаний.

Веселый, задержанный СБУ в июне, фигурирует в скандальных аудиозаписях, касающихся влияния на банковский сектор. На фоне этих событий в политических кругах усилились разговоры о скорой отставке Пышного, которого считают креатурой бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Недавно на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву (2014-2018) тоже завели уголовное дело, она проходит по делу о госизмене. Правда, Гонтарева давно живет в Лондоне.

По последним данным, 72% украинцев считают, что Зеленский несет личную ответственность за коррупцию в своем окружении. Столько же уверены, что уровень коррупции в стране вырос с начала СВО.