Нескольких сотрудников дипмиссий Венгрии обязали покинуть Россию

Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич был вызван в МИД РФ. Ему заявлен "решительный протест" в связи с «откровенно недружественным» требованием властей Венгрии покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников, говорится в сообщении дипведомства.

В МИД добавили, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани надлежит покинуть территорию РФ.

8 сентября МИД Венгрии сообщил о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Как считают власти страны, сотрудники российской миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".