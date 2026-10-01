01 Октября 2026
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения

В Тюменской области вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Они по-прежнему останутся ниже экономически обоснованных.

Директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков рассказал, что с 1 октября 2026 года в большинстве муниципалитетов максимальный рост коммунального платежа составит 17-18%, за исключением домов с электроотоплением, в которых платеж вырастет примерно на 21%.

Более высокий рост будет в тех муниципалитетах, где уже идет большая работа по модернизации коммунальных систем.

В Тюменском, Упоровском и Исетском округах платеж увеличится от 18 до 21%. В Тобольске рост составит 21,4%. В Тюмени коммунальный платеж в среднем прибавит 25,7%.

Среди факторов роста Евгений Карташков отмечает: необходимость масштабного обновления коммунальной инфраструктуры - только в 2026 году за счет тарифных источников коммунальные предприятия выполнят работы на сетях и объектах общей стоимостью почти 4 миллиарда рублей; расходы на оплату труда персонала.

В Тюмени компания "УСТЭК" в этом году за счет тарифной составляющей реконструирует 4 километра тепловых сетей.

"Рост коммунального платежа создает экономическую основу для обновления систем. Практически потребитель платит за бесперебойную поставку воды из крана и непрерывное теплоснабжение. А если инцидент на сетях все же произойдет - тариф учитывает расходы на его ликвидацию в максимально короткие сроки", - подчеркнул Евгений Карташков.

С учетом повышения, жители области платят по тарифам, которые ниже экономически обоснованных. Примерно треть реальной стоимости коммунальных услуг покрывается за счет областного бюджета, на это только в 2026 году запланировано около 9 млрд рублей. Благодаря такой поддержке платежки граждан значительно меньше, чем могли быть.

Для уязвимых категорий граждан существует субсидия - если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 20% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего человека, государство компенсирует разницу в пределах социальной нормы площади жилья.

Оформить субсидию можно: в МФЦ; онлайн через портал Госуслуг.

Теги: тарифы, ЖКХ, теплосети


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