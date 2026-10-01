В Иркутской области убиты 342 медведя

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказался об отстреле в регионе медведей.

С 18 сентября в Иркутской области введён режим повышенной готовности. От медведей погибли три человека, ещё четверо ранены. Все погибшие – грибники и ягодники.

В Иркутской области – 22 тыс. бурых медведей. Каждый день по номеру 112 поступает до 80 сообщений о появлении медведей возле населённых пунктов. Наиболее напряжённая обстановка в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах.

Принято 193 решения о ликвидации 564 особей, убиты 342 проблемных зверя. Созданы 142 группы из охотоведов, егерей, опытных охотников. Ежедневно по области добывают 12-15 медведей. Это почти впятеро больше прошлогодних показателей, сообщил губернатор в своём telegram-канале.

Отметим, в последнее время в различных регионах России медведи стали массово выходить к людям. Особенно "отличился" Красноярский край, где дело дошло до уголовного преследования сотрудников министерства природных ресурсов, которым вменили халатность.