4,5 тысячи жилых домов Екатеринбурга подключены к отоплению

В Екатеринбурге тепло поступает уже в тысячи домов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на сегодняшний день к отоплению подключено 1 тысяча 196 объектов социальной сферы, в том числе 198 школ, 458 детских садов и 177 учреждений здравоохранения. Также тепло поступает в 4 тысячи 566 многоквартирных жилых домов.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко поручил обеспечить особый контроль за подключением и работой систем отопления в социальных учреждениях. В случае возникновения проблем их необходимо устранять в кратчайшие сроки.

Напомним, отопительный сезон-2026/27 годов стартовал в уральской столице 15 сентября. Неделю назад в городе к теплу было подключено чуть больше тысячи домов.