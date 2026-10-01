ЕВРАЗ официально подтвердил смену руководства на уральских предприятиях

Горно-металлургический холдинг "ЕВРАЗ" официально подтвердил кадровые перестановки руководства на своих предприятиях в Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, назначение новых руководителей усилит управленческую вертикаль и повысит эффективность производства.

"Генеральным директором ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината (ЕВРАЗ КГОК) назначен Алексей Головатенко. На должность управляющего директора ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК) назначен Денис Кошкаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что накануне Денис Новоженов принял решение уйти с должности вице-президента, руководителя дивизиона "Урал", покинуть ЕВРАЗ и продолжить карьеру вне компании.

Алексей Головатенко работает в ЕВРАЗе уже 29 лет. Начал свою карьеру с должности оператора машины непрерывного литья заготовок на Нижнетагильском меткомбинате, он дошел до поста операционного директора ЕВРАЗ Объединенного Западно-Cибирского металлургического комбината (ЕВРАЗ ЗСМК). Он также отвечал за крупный проект реконструкции рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК, руководил созданием Центра рельсовых компетенций и помогал с разработкой инновационных рельсов, отвечающих современным задачам и вызовам железнодорожной отрасли. Является выпускником корпоративных программ ЕВРАЗа для руководителей "ТОП-300", "ТОП-1000" и "3000 лидеров".

Денис Кошкаров пришел в компанию в 1999 году и стал работать барильетчиком коксового цеха НТМК, постепено дослужившись до должности технического директора уральских предприятий ЕВРАЗа. В совершенстве знает технологию металлургического производства ЕВРАЗ НТМК, руководил созданием системы повышения эффективности производства кокса и чугуна, участвовал во внедрении технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи и модернизации шихтоподготовки. С 2020 года отвечал за техническое развитие ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, сформировал долгосрочные программы стабилизации и модернизации коксохимического производства меткомбината, обогатительного и агломерационного переделов в Качканаре. Является выпускником корпоративной программы "Новые лидеры ЕВРАЗа", экспертом ЕВРАЗа и лауреатом премии им. Черепановых.