Депутаты заксобрания Пермского края единогласно утвердили Валерия Сухих на посту спикера

Депутаты законодательного собрания Пермского края нового, пятого созыва провели первое заседание. На нём единогласно избрали председателем краевого парламента Валерия Сухих. Первым заместителем спикера стал Александр Козюков, заместителем — Сергей Яшкин. Также парламентарии утвердили руководителей пяти профильных комитетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ключевым пунктом повестки стало представление проекта бюджета на 2027–2029 годы. Его депутатам представил губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Махонин.

Согласно проекту, в ближайшие три года Прикамье продолжит системную поддержку семей с детьми и участников специальной военной операции. Значительные средства заложены на расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальных сетей и дорожное строительство, включая подготовку к возведению третьего моста через Каму.

Отдельный блок — социальная сфера. В планах на трёхлетку: ввод новых медицинских корпусов, капитальный ремонт школ, запуск программы "Пермский земский учитель", строительство ледовых арен в муниципалитетах и завершение реконструкции Театра-Театра.

Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 14 октября, первое чтение — на 29 октября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на конец ноября.