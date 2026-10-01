Россия выделит миллиарды рублей на лунные космические проекты

Власти России планируют потратить на создание космических комплексов для исследования Луны почти 14,16 млрд рублей в 2027 году. В следующие годы суммы вырастут: в 2028 году на эти цели хотят направить около 20 млрд рублей, а в 2029‑м - свыше 22,24 млрд. Точные цифры есть в пояснительной записке к проекту бюджета: 14 159,6 млн рублей в 2027 году, 20 035,3 млн - в 2028‑м и 22 249,1 млн - в 2029‑м.

Кроме того, на запуски аппаратов для научных исследований Луны в 2027–2029 годах в целом планируют выделить более 10,612 млрд рублей.

Ранее глава программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа‑Галан допустил, что в будущем Россия и США могут стать партнерами в этом проекте: по его словам, строительство базы на Луне - общий вызов для человечества, поэтому сейчас невозможно предсказать, с кем именно американцы будут сотрудничать.