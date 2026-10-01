Аналитики ВТБ составили портрет типичного пользователя цифрового рубля

ВТБ раскрыл портрет типичного пользователя цифрового рубля в России. По итогам первых недель работы сервиса, это мужчина в возрасте 36–45 лет, пользующийся несколькими банковскими продуктами и имеющий инвестиционный счет.

По данным банка, за первый месяц после запуска в нем открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Чаще всего это делали мужчины 36–45 лет, у которых есть накопительный счет, а у части — также индивидуальный инвестиционный счет; такие клиенты активно проводят и обычные банковские операции.

На втором месте по частоте использования цифрового рубля — мужчины 46–55 лет. У них также есть накопительные счета, у части — ИИС, вклад или участие в программе долгосрочных сбережений.

Запуск цифрового рубля для граждан стал частью поэтапного перехода на новую форму национальной валюты: с 1 сентября доступ к ней должны были обеспечить крупнейшие кредитные организации страны, а также крупные розничные сети.

Среди открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска около 14% проживают в Москве. В число городов с наибольшим числом таких пользователей также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.