Песков переадресовал спецслужбам вопросы о рейсе Flydubai

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопросы об инциденте с самолетом Flydubai. Журналисты, в частности, спросили у него, располагает ли Кремль информацией о том, что российский пилот принимал участие в посадке борта.

"Здесь я вам точно не скажу. Наверное, здесь нужно все-таки обращаться к нашим специальным службам, если они располагают информацией", - ответил Песков.

"Наверное, нужно все-таки чуть-чуть проявить терпение, и мы получим ту информацию, которую следствие посчитает возможным к опубликованию", - добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что два пилота - граждане России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из ОАЭ в Израиль - помогли экипажу посадить самолет в Саудовской Аравии после того, как пилоты из Омана и ОАЭ подрались на борту.

Изначально же сообщалось, что "подрались" именно русский и украинский пилоты. Но генконсульство России в Дубае опровергло сообщения о том, что одним из членов экипажа самолета Flydubai, совершившего экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, был гражданин РФ.