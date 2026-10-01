Состоялось первое заседание Тюменской областной Думы восьмого созыва

Сегодня в Тюмени состоялось первое заседание Тюменской областной Думы восьмого созыва. На заседании новый состав народных избранников провел выборы председателя областного парламента, его заместителей. В рамках решения организационных вопросов депутаты также утвердили количественный и качественный состав комитетов и постоянной комиссии. Также была принесена торжественная присяга и зарегистрированы политические фракции областного парламента.

В Тюменской областной Думе VIII созыва будет работать 48 депутатов, из которых 40 человек являются членами партии «Единая Россия», по три представителя партий КПРФ и ЛДПР и по одному у партий «Справедливая Россия» и «Новые люди». Заметим, что партия «Новые люди» впервые по итогам выборов получила своего представителя в региональном парламенте. Кроме того, в депутатском корпусе Тюменской областной Думы появились новые лица – так, депутатами стали Павел Девайкин, Руслан Сабиров и Олег Ямпольский, ранее бывшие депутатами Тюменской городской думы. Из известных личностей в региональном парламенте восьмого созыва будут трудиться Ольга Кузнечевских, экс-вице-губернатор по социальной политике, Федор Шишкин, экс-мэр города Ишима и Дмитрий Кузьменко, экс-главный федеральный инспектор по Тюменской области.

В начале заседания Игорь Халин, председатель Центральной Избирательной комиссии по Тюменской области рассказал о том, как проходила предвыборная кампания 2026 года. В первую очередь, он отметил что явка избирателей на этих выборах была значительно выше, чем в 2021 году и составила 64,88% от общего числа имеющих право голоса граждан. При этом досрочно проголосовали около 3% жителей большой Тюменской области. Голосование на выборах, как известно, проходило в течение трех дней. В регионе работали 64 территориальных избирательных комиссии и 2 000 участковых. Игорь Халин рассказал, что в избирательной кампании этого года было внедрено новшество – так называемое «адресное информирование».

«Волонтеры и члены избирательных комиссий обходили домовладения и информировали жителей о предстоящих выборах, проводили анкетирование. Это нововведение дало неплохие результаты», - отметил председатель областной избирательной Комиссии по Тюменской области. В целом выборы в Тюменской области прошли спокойно, без чрезвычайных происшествий и каких-либо эксцессов.

Александр Моор, губернатор Тюменской области, в ходе первого заседание Тюменской областной Думы поздравил депутатский корпус восьмого созыва с началом деятельности и пожелал конструктивной, плодотворной работы на благо жителей Тюменского края.

«Последующие пять лет должны стать для нас с вами временем конкретных дел. Только вместе и сообща мы сможем сделать это», - подчеркнул губернатор в своем выступлении.

Председателем областной Думы восьмого созыва единогласно был выбран Фуат Сайфитдинов - член партии "Единая Россия". Депутаты отметили его колоссальный опыт и умение взаимодействовать с представителями всех фракций.

Так, Артем Зайцев (партия «Новые люди») в своем выступлении сказал: «Фуат Ганеевич принял управление Думой после смерти спикера Сергея Корепанова и сумел выстроить нормальные рабочие отношения со всем депутатским корпусом».

Андрей Артюхов (партия «Единая Россия») подчеркнул опыт политика во взаимодействии с думскими фракциями и депутатским корпусом.

Фуат Сайфитдинов поблагодарил коллег за оказанное доверие и обозначил основные ориентиры работы Тюменской областной Думы восьмого созыва на ближайшие пять лет:

«Во-первых, важно сохранить политические традиции, основанные на балансе интересов трех регионов Тюменской области, во-вторых продолжить реализацию программы «Сотрудничество», чтобы создавать достойные условия жизни наши граждан, в-третьих, конструктивное взаимодействие с правительством региона. И, конечно же, на повестке всегда актуальными останутся развитие области и достижение национальных целей», - сказал спикер регионального парламента.

Также Фуат Сайфитдинов подчеркнул уникальную особенность тюменского парламента, ведь Тюменская областная дума – зто законодательный орган, который представляют депутаты, избираемые жителями сразу трех субъектов РФ: Тюменской области, Ямала и Югры. Спикер напомнил, что благодаря договорам и программе "Сотрудничество" реализуется много инфраструктурных масштабных проектов, и заверил, что депутаты продолжат работать единой командой для усиления взаимоотношений и политической стабильности.

В выступлении Фуат Сайфитдинов обратил внимание и на то, что депутатский корпус обновился фактические на треть. Особо председатель Думы акцентировал внимании на том, что в парламенте теперь будут работать ветераны специальной военной операции - Олег Ямпольский, возглавляющий региональную общественную организацию ветеранов СВО "Держава", и боевой офицер из Югры Андрей Станкин.

"Они, безусловно, будут для нас большим подспорьем в совершенствовании законодательства в части поддержки участников спецоперации и их адаптации к мирной жизни. Уверен, что все новые парламентарии, имеющие за плечами серьезный опыт предыдущих лет, привнесут в работу новые идеи и проекты", - заявил Фуат Сайфитдинов.

Далее в ходе тайного голосования были избраны заместители председателя областной Думы. Практически единогласно заместителями спикера были избраны Андрей Артюхов (первый заместитель), Наталья Шевчик, Галина Резяпова, уже работавшие заместителями в прошлом созыве областного парламента. Также заместителем председателя Тюменской областной Думы был избран Дмитрий Кузьменко, который трудился ранее на посту главного федерального инспектора по Тюменской области. Пятую ставку заместителя, которая по традиции доставалась представителям оппозиционных фракций, ликвидировали.

Затем депутаты провели процедуры определения комитетов и постоянной комиссии Думы, были определены председатели этих органов.

По итогам в Тюменской областной Думе VIII созыва будет действовать пять комитетов и постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

Председателями комитетов стали: Швецова Ольга Владимировна – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, Соколова Ирина Борисовна – председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, Кузнечевских Ольга Александровна – председатель комитета по социальной политике, Лосева Инна Вениаминовна – председатель комитета по экономической политике и природопользованию, Величко Оксана Александровна – председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, Нефедьев Владимир Александрович – председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

Полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Тюменской областной думы восьмого созыва, наделен депутат Дмитрий Горицкий. Такое решение также принято на первом заседании Тюменской областной думы восьмого созыва 1 октября 2026 года.

Следующее заседание Тюменской областной Думы состоится 22-го октября.