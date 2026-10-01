Захарова объяснила, почему Канье Уэст не сможет выступить в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, могут ли состояться в России концерты Канье Уэста.

Уэст не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России из-за поддержки артистом нацизма. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала "Соловьев Live", комментируя ситуацию вокруг планировавшегося в Санкт-Петербурге концерта исполнителя, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене. 30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы пообещали открыть возврат средств за билеты с 12 октября. Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста.