Пассажиров рейса FlyDubai наградят за героизм

Четверо пассажиров рейса FlyDubai получат государственные награды Израиля за отвагу. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на газету The Jerusalem Post со ссылкой на президента страны Ицхака Герцога.

Глава государства лично поговорил с Янивом Хаюном, Шотой Мусаевым, Цвиком Мансом и Асафом Реджваном - они были на борту самолета. Герцог намерен рекомендовать их к вручению Медали президента - это высшая гражданская награда Израиля.

Президент отметил, что пассажиры не растерялись, когда жизни людей оказались под угрозой.

"Вы рисковали собой, чтобы спасти других, и предотвратили серьезную катастрофу", - приводит издание слова Герцога.

По словам главы государства, благодаря действиям этих людей удалось избежать тяжелых последствий. Подробности инцидента пока не раскрывают.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что разорвать человеческие связи между гражданами России и Украины невозможно, - так он прокомментировал совместный поступок россиянина и украинца, которые помогали пассажирам самолета Flydubai.