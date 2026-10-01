03 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Похитили, избили, обокрали и отправили домой на такси. Двум екатеринбуржцам грозит до 10 лет колонии

Полиция задержала двух жителей Екатеринбурга 2005 и 2008 гг.р., подозреваемых в похищении человека, его избиении и краже телефона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

До этого в полицию обратился 20-летний парень. Он рассказал, что ночью 26 сентября двое незнакомцев заставили его сесть в машину, увезли в поселок Изоплит, избили и отобрали его iPhone 15 Pro Max. При этом злоумышленники били сначала руками по лицу, а потом стали угрожать металлической палкой. Когда же потерпевший отдал телефон, похитители заботливо его умыли и даже вызвали такси.

Парень обратился в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану верхней губы. Материальный ущерб от действий подозреваемых составил подрядка 60 тыс. рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали двух жителей Пионерского микрорайона. Выяснилось, что ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, угон и причинение вреда здоровью. Потерпевший опознал своих обидчиков и пояснил, что телефон забрал старший из них.

Пытаясь оправдаться, один из подозреваемых заявил, что якобы узнал о причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков и решил с ним "разобраться". В чем именно заключалась "воспитательная беседа" задержанный ответить не смог, но телефон все же забрал и даже успел заложить в ломбард.

В отношении молодых людей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия". Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 10 лет лишения свободы. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Теги: Екатеринбург, МВД, похищение, избиение, задержание


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