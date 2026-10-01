Власти Пакистана сообщили о ликвидации 22 террористов

Власти Пакистана сообщили о ликвидации 22 террористов. Это случилось при ударе по Афганистану.

Высокоточные удары нанесены на основе достоверных разведданных. Ударили по лагерям и убежищам террористов группировок "Фитна аль-Хаваридж", "Фитна аль-Хиндустан" и связанным с ними формированиям в двух районах Афганистана.

Об этом говорится в заявлении министерства информации и телерадиовещания исламской республики, опубликованном в X. Все цели были поражены, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, пишет ТАСС.