Власти Пакистана сообщили о ликвидации 22 террористов
Власти Пакистана сообщили о ликвидации 22 террористов. Это случилось при ударе по Афганистану.
Высокоточные удары нанесены на основе достоверных разведданных. Ударили по лагерям и убежищам террористов группировок "Фитна аль-Хаваридж", "Фитна аль-Хиндустан" и связанным с ними формированиям в двух районах Афганистана.
Об этом говорится в заявлении министерства информации и телерадиовещания исламской республики, опубликованном в X. Все цели были поражены, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, пишет ТАСС.