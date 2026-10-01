Politico: Украине нужно много денег

Издание Politico сообщает о серьезных финансовых трудностях, с которыми столкнулся киевский режим. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в 2026 году бюджету нужны 27 млрд евро. Из этой суммы власти рассчитывают закрыть лишь 7 млрд собственными силами.

Однако для обеспечения поставок вооружений на будущий год Киеву требуется заблаговременное финансирование. В связи с этим правительство вынуждено переходить к режиму жесткой экономии, отдавая приоритет военно-промышленному комплексу, социальным выплатам и зарплатам госслужащих. Эксперты считают, что под угрозой даже защищенные статьи бюджета. Помощь Запада критически необходима.

Сейчас ЕС выделяет транши в рамках двухлетнего кредита на 90 млрд евро, но Киев просит ускорить эти выплаты ради покрытия дефицита бюджета. В Европе вопрошают, что дальше, ведь деньги рассчитаны до конца 2027 года. Ответа на этот вопрос Киев не дает, будучи уверен, что ЕС все равно заплатит.

Недавно Корецкий назвал ситуацию с финансами близкой к критической. Согласно прогнозам минфина Украины и МВФ, общая потребность в иностранной помощи на ближайшие годы исчисляется десятками миллиардов долларов. В европейских дипломатических кругах сравнивают финансовую помощь Украине с поливом деньгами пустыни, и это в то время, когда Брюссель занят пересмотром многолетнего бюджета ЕС в условиях серьезных разногласий между странами.