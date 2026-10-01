Суд арестовал жителя Новоуральска, похитившего более 700 тысяч рублей у бойца СВО

В Новоуральске суд заключил под стражу жителя города, обвиняемого в хищении денег у участника специальной военной операции.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2024-2025 годах уралец и неустановленные пока лица похитили 705 тысяч рублей с банковских счетов, открытых на имя участника СВО. Деньги боец получил в связи с прохождением военной службы.

Арестованному ныне мужчине вменяется мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой. Сегодня, 1 октября, Новоуральский городской суд заключил его под стражу до 28 ноября 2026 года.

Также было установлено, что фигурант убедил военного заключить фиктивный брак с жительницей города. Это было нужно для последующего получения выплат, полагающихся бойцу.

Прокуратура направила иск в суд об официальном признании данного брака фиктивным. Сейчас заявление находится на рассмотрении.