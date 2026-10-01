03 Октября 2026
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Эстония запретила транзит российского зерна

Эстонские власти ввели запрет на провоз через территорию республики зерновых из России и Белоруссии. Как заявил глава МИД Маргус Цахкна, это должно исключить возможность использования эстонской портовой инфраструктуры для поставок российского зерна на мировые рынки.

Ограничение касается товаров группы CN 10 и начнет действовать сразу после официального обнародования постановления. Хотя объемы транзита российского зерна через Эстонию были минимальными, Таллин решил превентивно закрыть этот логистический коридор, опасаясь попыток Москвы перенаправить экспортные потоки через Балтийское море.

В правительственном обосновании подчеркивается, что данное решение продиктовано геополитической напряженностью в Черном море. Эстония координирует свои действия с Латвией и Литвой, стремясь создать единый антироссийский санкционный фронт в Прибалтике. И будет добиваться общеевропейского запрета.

Характерно, что грузооборот портов в Эстонии по итогам первого квартала 2026 года сократился на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что продолжило тенденцию последних лет. Эстонские порты несут убытки, но власти стоят на своем.

Теги: эстония, транзит, зерно


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