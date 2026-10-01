Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста

Прокуратура Москвы проверит законность продажи билетов на отмененный концерт рэпера Канье Уэста в Петербурге.

Ведомство разберется в обстоятельствах продажи билетов и ситуации вокруг несостоявшегося выступления артиста, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы пообещали открыть возврат средств за билеты с 12 октября.

Mash писал, что агентство-организатора концерта Канье Уэста проверяют по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Этим занимаются правоохранители в Петербурге, но материалы могут быть переданы в Москву, где юридически оформлено Say Agency.