Мальчик с ножницами напал на сверстницу и педагога в Кемерово

В Кемерове полицейские проверяют сообщение о ссоре в школе: об этом рассказали в областном управлении МВД. Правоохранители наткнулись на публикацию во время обычного мониторинга интернета.

По данным из поста, на перемене пятиклассник поссорился с одноклассницей и ножницами, которые принес из дома, отрезал ей прядь волос. Учительница заметила конфликт и попыталась разнять детей - тогда мальчик замахнулся и на нее.

Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося. В МВД уточнили: вопреки тому, что писали в интернете, учительница не получила травм.