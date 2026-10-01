На всех федеральных трассах Челябинской области ввели трехдневные ограничения

В Челябинской области на три дня будут введены ограничения движения на всех федеральных трасса. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодора".

Ограничения будут действовать для всех участников автомобильного движения с 00.00 2 октября по 00.00 5-го. Более того, часть участков в этот период будет полностью перекрыта.

"Просим водителей по возможности в указанный период времени избегать движения по федеральным трассам региона. Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут", - говорится в сообщении.

По какой причине вводятся ограничения не сообщается. Для уточнения актуальной информации водителям предлагают обращаться по телефону 8-800-200-63-06.