Арбитраж отказал Каменск-Уральскому металлургическому заводу в иске к "Русал – Торговому дому"

Каменск-Уральский металлургический завод не смог добиться взыскания миллиардов рублей с компании "Русал – Торговый дом". Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

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Речь шла об экономическом споре. Как сообщается в электронной картотеке дел, иск от АО "Каменск-Уральский металлургический завод" был подан в мае нынешнего года. Предприятие заявило требование о взыскании с АО "Объединенная компания Русал – Торговый дом" более 4 млрд 815 млн рублей.

К рассмотрению дела была привлечена Федеральная антимонопольная служба. Разбирательство началось летом. С конца августа оно проходило в закрытом режиме.

Во вторник, 29 сентября, Арбитражный суд Свердловской области вынес решение.

"В иске отказать полностью", - говорится в картотеке.

Будет ли заводом подаваться апелляция на это определение, пока неизвестно.