Глава СПЧ: Тащить в школу ИИ не имеет смысла

Зачем вводить в школе уроки искусственного интеллекта (ИИ), неясно. Так считает глава СЧ Валерий Фадеев, который задает вопрос, чему будут учить детей на этих уроках - писать промпты?

Он отмечает, что есть классическая цифра времени на освоение той или иной профессии - десять тысяч часов. Но чтобы научиться писать промпты для нейросети, хватит месяца. И есть профессии, которые требуют постоянной работы с ИИ: архитектор систем ИИ, специалист по машинному обучению и пр. Но для этого надо получать высшее образование, изучать математику и много других предметов.

"А вот просто вставлять ИИ в школу в качестве абсолютно прикладной вещи не имеет смысла. Это не наука и не познание", - сказал Фадеев.

По опросам, большинство школьников использует ИИ для выполнения домашнего задания. Но все эксперты предупреждают, что есть риск того, что ребенок просто отучается самостоятельно думать, перекладывая все на ИИ. Китайское исследование недавно показало, что использование ИИ позволяет повысить оценки за домашние работы на 18% и ускорить их выполнение на 30%. Но в долгосрочной перспективе наблюдается обратный эффект: уже через полгода оценки на экзаменах снижаются на 20%, а полностью негативный эффект проявляется примерно через два года.