Ушел из жизни директор Технического университета УГМК Вячеслав Александрович Лапин

Коллектив Уральской горно-металлургической компании выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Лапина, скоропостижно скончавшегося на 51-м году жизни.

Лапин Вячеслав Александрович родился 22 марта 1976 года в городе Гай Оренбургской области. Свою трудовую деятельность Лапин В.А. начал в 2001 году ассистентом кафедры подземной разработки месторождений полезных ископаемых Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова, получил ученую степень кандидата технических наук, стал доцентом кафедры. С 2006 года трудился на Бурибаевском и Гайском горно-обогатительных комбинатах, затем был приглашен на должность заместителя директора по персоналу УГМК.

В 2017 году Лапин В.А. был назначен директором Технического университета УГМК, где нашел свое истинное призвание. Всегда стремился развивать инженерное образование в России, уделял внимание не только стратегическим задачам, но и повседневной работе университета.

Вячеслав Александрович был неравнодушным, порядочным и доброжелательным человеком. Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, преданности общему делу и невероятной работоспособности Вячеслав Александрович навсегда останется в нашей памяти и истории УГМК.