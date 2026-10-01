Затулин: связи между россиянами и украинцами не разрушить

Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с "Лентой.ру" заявил, что невозможно разорвать человеческие связи между гражданами России и Украины. Так он прокомментировал случай, когда россиянин и украинец вместе помогали пассажирам самолета Flydubai.

Затулин назвал ситуацию сложной, но напомнил о принципе, который обозначил президент РФ Владимир Путин: русские и украинцы - по большому счету один народ.

Политик отметил, что на протяжении истории пути двух народов то сближались, то расходились, а опыт жизни в Российской империи и Советском Союзе подтверждает их родство.

По словам Затулина, несмотря на нынешние трудности, нужно искать пути к взаимопониманию. Случай со спасением пассажиров, считает депутат, - еще одно доказательство, что в общих делах сближение возможно.

Ранее сообщалось, что по словам президента США Дональда Трампа, крушение самолета Flydubai предотвратил израильский сантехник: он нейтрализовал пилота и сам взял управление лайнером, хотя никогда раньше не пилотировал.