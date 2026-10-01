5 и 6 октября в Геленджике пройдет форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека»

III Международный форум БИОПРОМ в Геленджике пройдет в «Геленджик Арене». Главная тема этого года - «Экосистема высокого качества жизни».

Форум станет площадкой, где государство, бизнес и наука обсудят развитие биотехнологий, фармацевтики, пищевой промышленности и экологии. Среди приглашенных спикеров и почетных гостей: первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник Президента Андрей Фурсенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент РАН Геннадий Красников, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также участники форума смогут познакомиться с дизайнером Артемием Лебедевым, Олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым, Евгенией Медведевой, актерами Ларисой Гузеевой, Иваном Охлобыстиным, певцами Юлией Паршута, Прохором Шаляпиным.

Регистрация доступна на сайте форума.

Напомним, БИОПРОМ - одна из ключевых площадок для обсуждения национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Форум помогает продвигать российские технологии на глобальные рынки, находить инвесторов. В 2025 году его посетили более 3500 человек из России и зарубежных стран.