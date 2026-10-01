Беспилотники атаковали АПХ "Мираторг", уничтожена техника

Массированной атаке беспилотников подвергся агропромышленный холдинг "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в Telegram-канале.

По его словам, уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения.

Глава региона добавил, что за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожено 139 БПЛА.

В Погаре в результате сброса с дрона взрывного устройства получил ранение 16-летний подросток. Он доставлен в больницу. Кроме того, в Климово дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Пострадал водитель, он госпитализирован.