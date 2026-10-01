Суд смягчил приговор свердловскому экс-чиновнику, выращивавшему коноплю

Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему чиновнику свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорю Крупскому и его сообщнику Игорю Соколову. Ранее их приговорили к 12,5 и 12 годам колонии строго режима за выращивание конопли.

Напомним, что Крупской, занимая должность начальника отдела земледелия и растениеводства в областном министерстве и имея профобразование, прекрасно разбирался в растениеводстве, что использовал для организации подпольной нарколаборатории. В эту схему он вовлек Соколова и еще одного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Все трое закупили семена наркосодержащих растений и оборудовали помещение для выращивания: утеплили его, установили системы освещения, вентиляции, дренажа и автоматического полива с таймером. Они также приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другое оснащение для переработки "урожая".

Своим "бизнесом" фигуранты промышляли с января 2023-го по декабрь 2024 года. За этот период они успели вырастить более 140 растений и получить с них свыше 21 кг наркотический средств, пока не нагрянули правоохранительные органы. При обысках изъяли большое количество запрещенных веществ и оборудование для их производства.

Приговор был вынесен в июле этого года, но после обжалован. Свердловский областной суд с учетом изменения объема обвинения снизил наказание: Крупскому на 1 месяц — до 12 лет и 5 месяцев лишения свободы, а Соколову на 2 месяца — до 11 лет 10 месяцев. С учетом изменений, внесенных апелляционной инстанцией, приговор вступил в законную силу.