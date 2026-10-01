Готовность Геленджика к проведению Международного форума «БИОПРОМ» обсудили в администрации города

В администрации города Геленджик состоялось заседание антитеррористической комиссии с руководителями правоохранительных органов и профильных служб, которое провел Глава города Алексей Богодистов.

"Основной вопрос - готовность Геленджика к проведению Международного форума «БИОПРОМ». 5 и 6 октября наш город уже в третий раз примет это масштабное мероприятие", - сказал, открывая совещание, глава города.

По видеосвязи с руководителем Форума обсудили вопросы антитеррористической защищённости, охраны общественного порядка, организации доступа на площадку. Как доложил представитель «Геленджик Арены» на территории предусмотрены отдельные зоны досмотра, посты охраны и контроль доступа.

К обеспечению общественного порядка и безопасности дополнительно планируется привлечь более 140 человек. Будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, подразделения по обеспечению безопасности массовых мероприятий.

В этом году главный медицинский форум страны обсудит современные технологии в медицине, фармацевтике, биоэкономике, пищевой промышленности и других направлениях, которые напрямую влияют на качество жизни человека".